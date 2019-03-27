الجزائر: ما هي المادة 102؟

طالب قائد الجيش الجزائري بتفعيل المادة 102 التي تنص على بدء مجموعة من الإجراءات في حال تعذر أو استحال على رئيس الجمهوريّة ممارسة مهامه لسبب أو لآخر.

وتبدأ الإجراءات المنصوص عليها حسب هذا التسلسل:

يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع، يقترح الأمر بالإجماع على البرلمان .وبناء عليه ينعقد البرلمان ويُعلِن بغرفتيه ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة الثلثين.

ويكلّف رئيس مجلس الأمّة بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها 45 يوما يمارس فيها صلاحياته بمراعاة لأحكام المادّة 104 من الدّستور.

ولكن ماذا لو امتد المانع لأكثر من المدة الممنوحة، أي لأكثر من 45 يوما، وهو المرجح مع حالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة؟

هنا يُعلَن الشّغور بالاستقالة وهو ما يعتبر شغورا نهائيا يشابه الشغور الذي يتأتى عند وفاة الرئيس.

ويتم تبليغ البرلمان مجددا ليعاود الاجتماع، ويتولى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها 90 يوما، على أن تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة.. علما أن رئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة لا يحق له الترشّح للانتخابات الرئاسية.