فاجعة أطفال الجزائر الرضع.. ماتوا حرقا واختناقا بالمستشفى بسبب "جهاز البعوض"

قال وزير الصحة الجزائري محمد ميراوي الثلاثاء، إن سبب الحريق الذي اندلع في مستشفى بشير بن ناصر بولاية الوادي، وأسفر عن مقتل ثمانية أطفال حديثي الولادة، يرجع لجهاز طارد البعوض.

وصرح وزير الصحة لتليفزيون النهار الجزائري أن طارد الباعوض كان "سببا أوليا في نشوب الحريق"، والذي أدى إلى مقتل ثمانية أطفال رضع (3 بحروق، و5 بالاختناق)، فيما تم إنقاذ 76 شخصا.

وكانت المعلومات الأولية قد أشارت إلى نشوب حريق بسبب شرارة كهربائية، وأن الوفاة حصلت أساسا بسبب الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون والدخان الناتج عن الحريق حسب ما تؤكده المعاينات الطبية الأولية.

وقد تم إنقاذ ما يزيد على 70 شخصا كانوا في موقع الحادث، منهم 11 رضيعا و37 إمرأة و25 عاملا وعاملة.

وأمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي، بإجراء تشريح لجثث الرضع الثمانية، وذلك للتأكد من سبب الوفاة.

كما أعلن التلفزيون الحكومي، أن وزير الصحة قد أمر بتوقيف مدير الصحة لولاية الوادي ومدير المستشفى بالإضافة إلى الفريق المناوب.

وقد أثارت فاجعة وفاة الرضع الثمانية غضب الجزائريين، الذي توجه بعضهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبه تجاه الإهمال الذي تسبب في الحادثة.

ونشرت وسائل إعلام جزائرية مقطع فيديو لمواطنين غاضبين تجمعوا أمام المستشفى، ولم تتمكن الحرة من التأكد بشكل مستقل من صحة الفيديو: