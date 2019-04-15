الجزائر.. منع بوشاشي من إلقاء محاضرة

أعلن المحامي والحقوقي الجزائري مصطفى بوشاشي أنه منع من إلقاء محاضرة له في جامعة البليدة، من دون إبداء أسباب.

ووصف بوشاشي قرار المنع، بأنه دليل على عودة النظام إلى أساليب المنع القديمة.

وشدد بوشاشي في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية على ضرورة رحيل كل رموز النظام السابق، مؤكدا رفض إشرافهم على المرحلة الانتقالية.

وفي إطار الضغوط على المؤسسة العسكرية لتلبية مطالب الحراك الشعبي

بإبعاد كافة الرموز من حقبة بن عبد العزيز بوتفليقة عن المرحلة الانتقالية، أعلن نحو أربعين رئيس بلدية من أصل نحو 1500 في الجزائر، رفضهم المشاركة في تنظيم الانتخابات الرئاسية، المقرّر إجراؤها، في الرابع من تموز/يوليو المقبل.

وتؤدي البلديات في الجزائر، دورا هاما في الإشراف على القوائم الانتخابية وتنظيم الاقتراع وسير العملية الانتخابية وفرز الأصوات.

ومن المتوقع، أن يلقي رئيس أركان الجيش قايد صالح، كلمة وسط ترقب في الشارع الجزائري، لفحواها، في ظل التطورات التي تشهدها البلاد. لا سيما الحراك الشعبي المستمر ومطالب المتظاهرين الرافضة لبقاء جميع رموز النظام السابق.