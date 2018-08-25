الجزائر.. وفاة ضحية ثانية بسبب الكوليرا

توفيت سيدة تبلغ من العمر 53 عاما بمستشفى بوفاريك بولاية البليدة غرب الجزائر العاصمة متأثرة بإصابتها بوباء الكوليرا، وذلك حسب ما أكده رئيس ديوان ولاية البليدة، الطاهر آيت أحمد السبت.

وأوضح المتحدث أن الضحية كانت تعاني من مضاعفات صحية أدت إلى وفاتها مساء الخميس بمستشفى بوفاريك، وأثبتت التحاليل المخبرية التي أجراها معهد باستور الجمعة إصابتها بالكوليرا.

وفي السياق ذاته أعلن المدير العام للوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، جمال فورار، السبت، تحديد مصالح الوزارة مصدر بكتيريا وباء الكوليرا على مستوى منبع مائي بتيبازة غرب الجزائر العاصمة.

وهذه هي الوفاة الثانية بعد ما أفادت وزارة الصحة الجزائرية الجمعة بتسجيل وفاة واحدة وأربعين إصابة مؤكدة بمرض الكوليرا في الجزائر العاصمة وثلاث مناطق مجاورة لها، هي الأولى في البلاد منذ العام 1996، مؤكدة أن هذه الحالات "معزولة".