الجعفري لـ'الحرة': الانتخابات العراقية جرس إنذار

قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري الأحد إن الرئيس المقبل للبلاد يجب أن يقدم مصالح البلد على مصالح حزبه أو قوميته أو الجهة التي رشحته.

وأضاف الجعفري في مقابلة خاصة مع "الحرة" أنه "لا توجد أي مشكلة في طريقة اختيار مرشح رئاسة الجمهورية سواء جرت في بغداد أو كردستان، وإنما الأهم هو وصول شخصية مناسبة لهذا المكان".

وتابع الجعفري أنه "من المهم أيضا عدم التفكير في اسم المرشح بقدر الاهتمام بقدرته على درء المخاطر عن العراق".

وأوضح وزير الخارجية العراقي أن الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار/مايو تمثل "جرس إنذار" للقوى السياسية في العراق من أجل حل القضايا المعلقة.

ومن المقرر أن ينتخب مجلس النواب العراقي الاثنين رئيسا للجمهورية من بين 24 شخصا قدموا رسميا أوراق ترشحهم.

ويشهد الترشح لمنصب رئيس الجمهورية خلافا كرديا بعد أن قدم الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان (الديمقراطي والاتحاد الوطني) مرشحين منفصلين، حيث يصر كل منهما على أحقيته في المنصب.