الجمهوريون يأملون تعيين القاضي كافاناه السبت

يأمل الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ الخميس المصادقة على تعيين بريت كافانواه مرشح الرئيس دونالد ترامب عضوا في المحكمة العليا السبت.

وقالوا إن تحقيقا جديدا أجراه مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" لم يتوصل إلى أدلة تثبت مزاعم ارتكاب كافانو اعتداء جنسيا.

وأكد رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ الجمهوري تشاك غراسلي أهمية "المصادقة على تعيين بريت كافاناه السبت".

وأضاف "نأمل بان يكون لنا في الساعات الـ48 عضو جديد في المحكمة العليا".

وشارك الآلاف في مسيرة ضد كافانو في شوارع واشنطن.

وهاجم الديموقراطيون تحقيق "إف بي آي" ووصفوه بأنه "غير مكتمل" وخضع لقيود من البيت الأبيض المصر على تعيين كافاناه.