الجمهوريون يطالبون بشهادة نجل بايدن في تحقيق عزل ترامب

طالب الحزب الجمهوري الأميركي، السبت، التحقيق الرامي لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستدعاء هانتر بايدن، نجل المرشح الديموقراطي الأوفر حظا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي المقبل، للمثول أمام المحققين بصفة شاهد.



وكان ترامب قد اتهم هانتر بايدن ووالده جو مرارا بالفساد، على خلفية تولي نجل المرشح الديموقراطي، منصبا في مجلس إدارة شركة "بوريسما" النفطية الأوكرانية عندما كان الأخير يتولى منصب نائب الرئيس الأميركي.



وكشف ديفن نونيز، كبير الأعضاء الجمهوريين في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب التي تتولى التحقيقات، عن وجود تقارير تفيد بأن "بوريسما" سددت لهانتر بايدن مبلغ 50 ألف دولار شهريا لقاء عضويته في مجلس إدارتها.



وكتب نونيز أن معرفة "المهام الفعلية التي اضطلع بها (هانتر بايدن) في بوريسما، من شأنها أن تساعد الشعب الأميركي في فهم طبيعة الفساد المستشري في أوكرانيا ومداه".



وكان ترامب قد نفى ارتكابه أي مخالفة بضغطه على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي لفتح تحقيق بكسب غير مشروع بحق جو بايدن وابنه هانتر.



وقال نونيز إن من شأن شهادة هانتر بايدن أن تعزز الشفافية في "عملية غير شفافة وغير منصفة".



كذلك طالب نونيز بمثول المخبر الذي أبلغ بالمحادثة الهاتفية التي جرت في يوليو بين ترامب وزيلنسكي، أمام التحقيق بصفة شاهد.



وتتطلب المصادقة على طلبات مثول الشهود المقدمة من الجمهوريين موافقة الديموقراطيين الذين يشكلون غالبية في مجلس النواب، ويتوقع أن يُرفض طلبا مثول هانتر بايدن والمخبر.



وقال الديموقراطي آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، إن اللجنة "ستولي الاهتمام اللازم للشهود ضمن نطاق التحقيق الرامي لعزل الرئيس".



لكنه تعهد ألا يكون التحقيق "وسيلة لإجراء تحقيقات صورية بحق جو بايدن وابنه... كتلك التي ضغط الرئيس على أوكرانيا لإجرائها بهدف تحقيق مكاسب سياسية شخصية".



وفي تاريخ الولايات المتحدة عُزل رئيسان فقط، وبالتالي فإذا تمكن الديموقراطيون من تحقيق هدفهم سيصبح ترامب ثالث رئيس أميركي يتم عزله، علما بأن تصويت مجلس النواب على عزل ترامب يحيله على محاكمة لعزله أمام مجلس الشيوخ حيث يحظى الجمهوريون بغالبية.



وكان ترامب قد وصف محادثته الهاتفية مع زيلينسكي بأنها "مثالية". لكن الديمقراطيين يعتبرون أن المحضر الذي نشره البيت الأبيض يدعم الاتهامات التي أطلقت بحق الرئيس.



وفي إفاداتهم أمام لجان التحقيق أكد أكثر من عشرة شهود حتى الآن صحة الاتهامات التي أطلقها الديموقراطيون بما فيها حجب الرئيس الأميركي مساعدة عسكرية عن أوكرانيا وربطها بفتح كييف تحقيقا بحق جو بايدن وابنه هانتر.



وكانت كل الجلسات التي عقدتها لجان التحقيق مغلقة، لكنها ستعقد الأسبوع المقبل جلسات علنية.