الجمهوريون يعتزمون معاقبة ميليشيات عراقية مرتبطة بإيران

يخطط أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي لإقرار قانون يستهدف "نفوذ إيران المتزايد في العراق"، وفقا لما ذكره أحد مساعدي عضو في الكونغرس لوكالة رويترز.

ويتضمن مشروع القانون الذي تقول رويترز إنها اطلعت على نسخة منه فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على الميليشيات العراقية التي تسيطر عليها إيران.

كما يطلب من وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو نشر قائمة بالمجموعات المسلحة التي تتلقى المساعدة من الحرس الثوري الإيراني.

ومن بين موقعي القانون الذي يعرف باسم "قانون عقوبات الإرهابيين المدعومين من إيران" أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين ديفيد بيردو وتيد كروز وماركو روبيو، فيما تم تقديم مشروع قانون مماثل في مجلس النواب بدعم من النائب الجمهوري تيد بو.

ولم تصدر بعد أي تصريحات بشأن موعد النظر في التشريع من قبل لجان الكونغرس.

وكان البيت الأبيض قال الثلاثاء إن الولايات المتحدة "سترد بسرعة وحزم" على أي هجمات من جانب وكلاء طهران ضد المصالح الأميركية في العراق.

واتهمت واشنطن طهران بعدم منع الهجمات الأخيرة على القنصلية الأميركية في البصرة ومجمع السفارة الأميركية في بغداد.

وشهدت بغداد الخميس الماضي هجوما بالصواريخ على المنطقة الخضراء شديدة التحصين والتي تضم مقار حكومية وسفارات وبعثات أجنبية من بينها سفارة الولايات المتحدة.