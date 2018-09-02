الجنرال ميلر يتولى قيادة الناتو بأفغانستان

تولى الجنرال الأميركي أوستن ميلر قيادة مهمة الناتو المكونة من 41 دولة في أفغانستان عقب مراسم التسليم.

وتسلم ميلر الأحد القيادة من الجنرال جون نيكلسون، الذي شغل المنصب لأكثر من عامين، في حفل حضره كبار المسؤولين الأفغان والسفراء الأجانب.

ويأتي التسليم في وقت تكافح فيه القوات الأفغانية لاحتواء حركة طالبان وفرع تابع لتنظيم داعش.

وتسيطر طالبان على عدة مناطق في أفغانستان، وشنت الجماعتان موجة من الهجمات لا هوادة فيها في الأشهر الأخيرة.

وأنهت أميركا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) رسميا مهمتهما القتالية عام 2014 لكنهما ما زالا يقدمان بشكل دوري المساعدة للقوات الأفغانية.