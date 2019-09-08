فيلم الجوكر يقتنص الأسد الذهبي في مهرجان البندقية

انتزع فيلم الجوكر للمخرج تود فيليبس جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي الذي أُعلنت جوائزه مساء السبت.

وحصل الممثل الإيطالي لوكا مارينيللي على جائزة أفضل ممثل عن تجسيده شخصية كاتب فقير طموح في فيلم "مارتن إيدن".

واقتنصت الممثلة الفرنسية إريان أسكاريد جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "غلوريا موندي" الذي لعبت فيه دور أم تعيسة تجاهد لمساعدة عائلتها المتعثرة ماليا.

وفيما يعد مفاجأة، جاء في المركز الثاني فيلم "آن أوفيسر آند سباي“ (جندي وجاسوس) للمخرج رومان بولانسكي إذ فاز بجائزة الأسد الفضي وهي جائزة لجنة التحكيم الكبرى.

وكان المنظمون قد تعرضوا لانتقادات بسبب إدراج عمل بولانسكي في برنامج المهرجان بعد إدانته في جريمة جنسية، مما أثار الجدل.

لكنهم دافعوا عن اختيارهم وقالوا إن التحكيم ينصب على الفيلم وليس الرجل.

وحصل على جائزة الأسد الفضي لأفضل مخرج السويدي روي أندرسون عن عمله "أباوت إندليسنيس" (عن اللا نهاية)، وهو عبارة عن مجموعة قصص قصيرة عن الخير والشر.

وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة المخرج الإيطالي فرانكو ماريسكا عن فيلمه الوثائقي الساخر "مافيا إز نو لونغر وات إت يوزد تو بي" (لم تعد المافيا كما كانت في الماضي).

وحصل المخرج الصيني يون فان على جائزة أفضل سيناريو عن فيلم الرسوم المتحركة "نامبر سيفن تشيري لين" (رقم سبعة تشيري لين) الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي بمدينة هونغ كونغ في الستينيات.