الجولان.. دول خليجية 'تأسف' لقرار واشنطن

رفضت دول خليجية الثلاثاء قرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، من بينها السعودية التي حذرت من أن تلك الخطوة "ستضر عملية السلام وستؤثر على الاستقرار في المنطقة".

وإضافة إلى السعودية انتقدت البحرين وقطر والكويت، اعتراف الرئيس دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان.

وقالت الإمارات إنها "تأسف" لقرار واشنطن.

وكان ترامب قد وقع الاثنين خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن مرسوما يحمل اعترافا أميركيا رسميا بأن الجولان أرض إسرائيلية.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن واشنطن تنظر إلى الحقائق على الأرض.

وأضاف في كلمة أمام الصحافيين الثلاثاء أنه يتطلع لأن تحذو دول أخرى حذو الولايات المتحدة في هذا الشأن.