الجولان.. هضبة استراتيجية في مربع حدود

هضبة الجولان في صدارة الأخبار بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل عليها.

هضبة الجولان هي مرتفع صخري يقع في أقصى الجنوب الغربي من سوريا، تكمن أهميتها في موقعها الاستراتيجي على المربع الحدودي السوري اللبناني الأردني الإسرائيلي.

نهر اليرموك هو حد هضبة الجولان من الجهة الجنوبية، وجبل الشيخ حدها من الجهة الشمالية. وكانت تتبع إداريا محافظ القنيطرة السورية.

وبعد حرب 1967 واحتلال الجيش الإسرائيلي نحو ثلثي مساحتها، أصبحت هضبة الجولان ضمن الحدود الإسرائيلية.

تبلغ المساحة الإجمالية للجولان 1860 كيلومترا مربعا، فيما يصل امتدادها من الشرق إلى الغرب نحو 27 كيلومترا.

الهضبة التي دأبت إسرائيل على القول إنها جزء لا يتجزأ منها، لا تبعد سوى نحو 60 كيلومترا عن العاصمة السورية دمشق.