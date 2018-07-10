مونديال 2018.. فرنسا تبلغ النهائي برأسية أومتيتي

تأهل المنتخب الفرنسي الثلاثاء للمباراة النهائية من بطولة كأس العالم المقامة في روسيا بعد تغلبه على نظيره البلجيكي بهدف نظيف.

وسجل قلب دفاع برشلونة صامويل أومتيتي هدف فرنسا الوحيد في الدقيقة 51 من ضربة رأسية.

وستواجه فرنسا الفائز من مباراة إنجلترا وكرواتيا التي تجري الأربعاء على ملعب أولمبيسكس لوزنيكي في روسيا.

تحديث 19:45 ت غ

يواجه المنتخب الفرنسي نظيره البلجيكي الثلاثاء في أولى مباريات دور نصف النهائي لمونديال روسيا 2018، على ملعب كريستوفسكي في مدينة سان بطرسبرج.

وتأهل المنتخب الفرنسي إلى المربع الذهبي بالفوز على الأورغواي بهدفين نظيفين.

ونجح المنتخب البلجيكي في الوصول لهذا الدور بعد إقصاء نظيره البرازيلي في ربع النهائي بهدفين مقابل هدف.