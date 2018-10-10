الجيشان المصري والسعودي يجريان تدريبا عسكريا

يجري الجيشان المصري والسعودي الأربعاء في مصر تدريبا عسكريا مشتركا تحت اسم "تبوك 4".

وقال بيان للجيش المصري نشره المتحدث باسمه عبر "فيسبوك": "انطلقت فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك (تبوك 4) الذي تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والسعودية، ويستمر لعدة أيام بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية".

وتابع البيان أن التدريب يهدف إلى "تنمية وتعزيز علاقات التعاون العسكري ... وتطوير العمل المشترك في ظل التحديات الحالية بالمنطقة".

وينفذ الجيشان العديد من التدريبات العسكرية المشتركة ـبرزها، وفقا للبيان، التدريب البحري المشترك "مرجان" والتدريب الجوى المشترك "فيصل".

كما شاركت القوات السعودية في التدريب العسكري المصري الأميركي "النجم الساطع" والذي جرى الشهر الماضي في نطاق المنطقة الشمالية العسكرية في مصر.