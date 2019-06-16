كشف الجيش الأميركي أن الحوثيين في اليمن أسقطوا في الآونة الأخيرة وبمساعدة إيران طائرة مسيرة تابعة للحكومة الأميركية، وفقا لبيان صحفي.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية اللفتنانت كولونيل إيرل براون إن الارتفاع الذي أسقطت فيه الطائرة المسيرة (إم. كيو-9) في السادس من يونيو مثل "تحسنا عن قدرات الحوثيين السابقة"، وهي حقيقة دفعت الجيش للوصول إلى نتيجة مفادها حصول الحوثيين على دعم من إيران.

وأشار إلى أنه في واقعة منفصلة في 13 يونيو حاولت إيران إسقاط طائرة مسيرة أميركية أخرى فوق خليج عمان في مسعى لعرقلة عمليات الاستطلاع والمراقبة لهجوم إيران على (كوكوكا كاريدجس)، إحدى ناقلتي نفط تعرضا لهجمات الخميس.

وأنحى مسؤولون أميركيون باللائمة على طهران في تلك الهجمات، ما يثير مخاوف من مواجهة محتملة بين الولايات المتحدة وإيران.