Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
أخبار

الجيش: استهداف طائرات أميركية مسيرة في اليمن

طائرة أميركية مسيرة من طراز MQ9

عرض التعليقات

كشف الجيش الأميركي أن الحوثيين في اليمن أسقطوا في الآونة الأخيرة وبمساعدة إيران طائرة مسيرة تابعة للحكومة الأميركية، وفقا لبيان صحفي.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية اللفتنانت كولونيل إيرل براون إن الارتفاع الذي أسقطت فيه الطائرة المسيرة (إم. كيو-9) في السادس من يونيو مثل "تحسنا عن قدرات الحوثيين السابقة"، وهي حقيقة دفعت الجيش للوصول إلى نتيجة مفادها حصول الحوثيين على دعم من إيران.

وأشار إلى أنه في واقعة منفصلة في 13 يونيو حاولت إيران إسقاط طائرة مسيرة أميركية أخرى فوق خليج عمان في مسعى لعرقلة عمليات الاستطلاع والمراقبة لهجوم إيران على (كوكوكا كاريدجس)، إحدى ناقلتي نفط تعرضا لهجمات الخميس.

وأنحى مسؤولون أميركيون باللائمة على طهران في تلك الهجمات، ما يثير مخاوف من مواجهة محتملة بين الولايات المتحدة وإيران.

تعليقات فيسبوك

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG