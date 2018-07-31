'بسبب أحلام'.. الجيش الأردني يتدخل

بعد انقسام الشارع الأردني حول زيارة الفنانة الإماراتية أحلام لمدينة البتراء الأثرية بطائرة عسكرية، خرج الجيش الأردني ببيان يوضح فيه موقفه.

منتقدون قالوا إن استخدام طائرة عسكرية لهذا الغرض يمس برمزية الجيش الذي يحتفظ بمكانة مهمة عند الأردنيين. لكن الجيش أوضح على موقعه الإلكتروني الرسمي أن الرحلة كانت "مستأجرة".

وقال عمر عطوط في تغريدة على تويتر إن الدستور الأردني يحصر مهمة الجيش بالدفاع عن الوطن فقط.

المادة 127 من الدستور تنص على ما يلي:

"تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته".

هناك العديد من الطائرات الخاصة التي يستطيع كل مُقتدر استئجارها وهي مُسجلة لهذه الغاية.

سيادة الدستور والقانون اساس هيبة الدولة.#احلام — Omar Atout (@omaratout) July 30, 2018

البيان العسكري قال إن الرحلة كانت مقررة مسبقا إلى جنوب الأردن وتتضمن مهمة رسمية للطائرة، في الوقت الذي تصادف فيه طلب استئجارها لنقل الفنانة أحلام.

وقالت غيداء في تغريدة لها أن الجديد في الموضوع أن الشعب أول مرة يرى صورة لتأجير طائرة عسكرية، رغم أن هذا الأمر ليس بجديد.​

#طائرة_أحلام

سلاح الجو الملكي الأردني يأجر طائرة عسكرية للفنانة أحلام مقابل 5 الاف دولار للساعة وهذا ليس بجديد لكن الشعب اول مرة بشوف صورة. — Ghaidaa S. Abu-Ghurfeh (@ghurfeh) July 30, 2018

وشاركت الفنانة أحلام في فعاليات مهرجان جرش لهذا العام بعد غياب دام 17 عاما، ونشرت الفنانة التي تحظى بمتابعة عالية على شبكات التواصل الاجتماعي تغريدات تضمنت صورا لقطات فيديو لها في المهرجان وفي مدينة البتراء الأثرية جنوب المملكة.

أما الرأي الآخر، فقد اعتبر الأمر بمثابة دعم وترويج للسياحة في بلد يعاني ظروفا اقتصادية صعبة.

ويفتقر الأردن إلى الموارد الكافية لتغطية النفقات وتنشط الاقتصاد.

وقالت منال على تويتر إن الفنانة أحلام رغم تعبها إلا أنها استمرت بدعم السياحة بالبتراء.

ام فاهد رغم كل التعب خلال سفراتها لم تتوقف عند احياء حفلها فقط بل استمرت بالاردن وقامت بدعم السياحة الاردنية بالبتراء على نفقتها الخاصة تكريما للأردن فما كان من الاْردن إلا تقديرها #احلام #الاردن @AhlamAlShamsi — Manal - منال (@ManalHu) July 30, 2018

ويرى خلدون القيسي بحسب تغريدة له على تويتر أنه لا يجوز ازدراء ضيوف الأردن، مشيرا إلى أنه "من أخلاق العرب إكرام الضيف".

فئة قليلة مريضة تشترك في مجموعات هدفها محاربة الفساد على مواقع التواصل الإجتماعي وتدعي أنها تمثل الغالبية وتبث سمومها وتحاول التأثير على الرأي العام. آخر سقطة لهؤلاء هي طعن الوطن بإزدراء ضيوفه من العرب. #احلام #الأردن . كل الإحترام والتقدير للضيف ومن أخلاق العرب إكرام الضيف. — KhaldunAlqaisi خلدون (@khaldunA) July 31, 2018

الجيش الأردني أكد أن الموافقة على نقل الفنانة أحلام في الرحلة لم يتضمن انتظار الطائرة لحين عودتها إلى العاصمة عمان.

وشدد الجيش في بيانه على متابعة كل من يحاول أن يسيء إلى سمعة المؤسسة العسكرية وتوجيه الاتهامات لها.

ويعتبر التعرض للمؤسسة العسكرية من المحرمات في المملكة، إذ يحظر نشر أي أخبار أو معلومات تتعلق بالقوات المسلحة بأي وسيلة إعلامية بما يشمل المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لأحكام قانوني المطبوعات والنشر ضمان الحصول على المعلومات.

​الكاتب الأردني في صحيفة الغد اليومية فهد الخيطان، يوضح أن هذه ليست المرة الأولى التي تحمل فيها مروحيات عسكرية أردنية ضيوفا.

ويقول" في ثمانينيات القرن الماضي، استضافت القوات المسلحة الأردنية "الجيش العربي" المطربة اللبنانية والعربية الكبيرة فيروز، لتعرض أول مرة مسرحيتها الشهيرة بترا".

وتابع الخطيان قوله: "لو كنت مكان الفنانة أحلام، وبعد كل هذا الجدل الذي دار على رحلتها للبترا، للعنت اليوم الذي قدمت فيه للأردن وزيارة البترا".

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​ونشر عمر الزبن تغريدة على تويتر نقلا عن طبيب، يتحدث عن حادثة بتأخر وصول طائرة عسكرية لنقل مصاب، حيث جاءت الطائرة متأخرة 5 ساعات.

#احلام صار نفسي انام وانا مش مقهور ...💔 pic.twitter.com/WiT85awnWf — Omar Al Zaben (@OmarAlZaben17) July 29, 2018

وتقول تمارا خزور أنها تشعر بغصة عندما ترى الطائرة العسكرية تتحول من استقبال اللاجئين إلى شئ أخر.

لما تيجي سيرة #الطائرة_العسكرية بشعر بغصة وبتذكر زيارتنا لمنطقة الطرّة على الحدود الشمالية ومنظر قوّات الجيش وهي بتستقبل اللاجئين والابتسامة المستحية على وجوههم بعد ما شعروا بالآمان بين ايدي القوات المسلحة، الله لا يوفقوا بدكم تحولوا آخر معاقل الكرامة لمرتزقة!#احلام #البتراء — تمارا خزوز (@tamara_khozouz) July 31, 2018

أما عمر الحباشنة فاختصر المشهد وقال "واحد بقلك ضيفة والثاني بقول مدفوعة الأجر".