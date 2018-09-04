الجيش الأميركي يسعى لتطوير طائرة مسيرة 'لا تحتاج للهبوط أبدا'

يسعى الجيش الأميركي إلى تطوير نظام جديد لإعادة شحن الطائرات المسيرة وهي في الهواء عبر استخدام أشعة الليزر، حسب ما ذكر موقع New Scientist.

وأثبت هذا النوع من الطائرات فعالية كبيرة في الأغراض العسكرية لكنها تستهلك كما كبيرا من الطاقة ما يحد من وقت طيرانها.

ولمعالجة هذا الأمر، يعكف مركز أبحاث وهندسة الاتصالات والإلكترونيات التابع للجيش الأميركي في ولاية ميرلاند، حاليا، على تطوير نظام شحن جديد يعتمد على تسليط شعاع ليزر على خلايا ضوئية في الطائرة المسيرة من مسافة قد تصل إلى 500 متر، وهذا يعني إمكانية شحنها وهي في الهواء.

وحسب الموقع، فإن هذا يعني أن "الطائرات المسيرة قد لا تحتاج إلى الهبوط أبدا"، إذا تم شحنها بهذه الطريقة.

ولا يزال على الباحثين تخطي عدة عقبات من أجل تحقيق هذا الهدف، إذ قد يمكن للطاقة الحرارية الناتجة عن شعاع الليرز أن تذيب الطائرة، إذا لم تتحول إلى طاقة كهربائية.