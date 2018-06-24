الجيش الإسرائيلي: أطلقنا صاروخا على طائرة اقتربت من الحدود

قال الجيش الإسرائيلي الأحد إن نظام باتريوت المضاد للطائرات أطلق صاروخا على طائرة مسيرة قادمة من سورية.

وحسب تغريدة للجيش، فإن الطائرة كانت بصدد الاقتراب من المنطقة الحدودية بين إسرائيل وسورية، مشيرا إلى أن الصاروخ لم يصب الطائرة.

Moments ago, a Patriot aerial defense system missile was launched towards an unmanned aerial vehicle approaching the Israeli border from Syria. As a result, the vehicle retreated from the border. A hit was not identified — IDF (@IDFSpokesperson) June 24, 2018



وعادت الطائرة أدراجها بعد الرد الإسرائيلي.