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إسرائيل

الجيش الإسرائيلي: أطلقنا صاروخا على طائرة اقتربت من الحدود

نظام باتريوت الإسرائيلي

قال الجيش الإسرائيلي الأحد إن نظام باتريوت المضاد للطائرات أطلق صاروخا على طائرة مسيرة قادمة من سورية.

وحسب تغريدة للجيش، فإن الطائرة كانت بصدد الاقتراب من المنطقة الحدودية بين إسرائيل وسورية، مشيرا إلى أن الصاروخ لم يصب الطائرة.


وعادت الطائرة أدراجها بعد الرد الإسرائيلي.

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