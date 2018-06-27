الجيش الإسرائيلي: غارات على غزة ردا على صواريخ حماس

شنت حركة حماس هجوما صاروخيا على الأراضي الإسرائيلية مساء الثلاثاء، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي، الذي قال أيضا إن طائراته شنت غارات على القطاع واستهدفت سيارة تابعة لناشط في الحركة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن 12 قذيفة أطلقت من قطاع غزة من دون أن تسبب إصابات.

وأوضح أن ثلاثا من هذه القذائف دمرت في الجو ببطاريات القبة الحديدة (منظومة اعتراض الصواريخ التي نشرتها إسرائيل على الحدود).

واستهدفت طائرة ودبابة إسرائيليتان سيارة يملكها مسؤول في حماس يشارك في إطلاق طائرات ورقية وبالونات، حسب الجيش الإسرائيلي. وأضاف الجيش أنه استهدف موقعي رصد تابعين لحماس في شمال القطاع.

وقبل حوالي أسبوع، كانت مقاتلات إسرائيلية قد شنت غارات على ثمانية أهداف في ثلاثة مجمعات عسكرية في غزة، وقال الجيش الإسرائيلي إنها جاءت "ردا على مواصلة إطلاق الطائرات الورقية والبالونات التخريبية باتجاه الأراضي الإسرائيلية".