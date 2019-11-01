الجيش الإسرائيلي يعترض 7 صواريخ أطلقت من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، اعتراض عدة قذائف أطلقت من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، باتجاه إسرائيل.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن 7 صواريخ أطلقت باتجاه مدينة سديروت والنقب جنوب إسرائيل، وقد تم اعتراضها جميعا بواسطة منظومة القبة الحديدية.

بينما قالت مراسلة الحرة إن أكثر من 20 صاروخا أطلقت باتجاه مستوطنات غلاف غزة التي دوت فيها صافرات الإنذار وأصوات انفجارات ناجمة عن اعتراض الصورايخ.

وتحدثت المراسلة عن تحليق لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء غزة.

وشهدت منطقة الحدود مع غزة الجمعة مواجهات أسفرت بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني عن 145 إصابة، 41 منها بالرصاص الحي.

ويوم الخميس، أطلق صاروخ من قطاع غزة باتجاه المجالس الإقليمية المحلية في إشكول والنقب من دون أن يسفر عن إصابات.

وردا على ذلك قام الجيش الإسرائيلي بضرب مواقع لحماس شرقي مدينة غزة لم يسفر أيضا عن وقوع إصابات.