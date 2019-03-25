الجيش الإسرائيلي يقصف غزة

بدأ الجيش الإسرائيلي الاثنين استهداف مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن ثلاث غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع تدريب في شمال غرب القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه تحذيرات لسكان المستوطنات القريبة من قطاع غزة بعدم التجمع في مجموعات كبيرة.

وكان سبعة إسرائيليين قد أصيبوا بجروح فجر الاثنين إثر اندلاع حريق في منزلهم في بلدة ميشميريت الواقعة شمال تل أبيب جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة، بحسب ما أعلنت أجهزة الأمن والإسعاف الإسرائيلية.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين أنه سيختصر زيارته إلى الولايات المتحدة، متوعدا بالرد "بقوة" على إطلاق الصاروخ من قطاع غزة.