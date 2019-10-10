تركيا تعلن مواصلة قواتها التوغل شمال سوريا

واصلت القوات البرية التركية تقدمها ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا الخميس، حسبما ذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان، كما نفذت غارات جوية وأطلقت قذائف مدفعية على بلدات وقرى سورية على طول الحدود.



قوبل الغزو التركي، الذي يدخل يومه الثاني الخميس، بإدانة دولية واسعة النطاق.



وفي شمال سوريا، أصيب سكان المناطق الحدودية بالذعر أمس الأربعاء أثناء محاولتهم الخروج راجلين، حيث تكدست السيارات والعربات في الشوارع.



وقالت منظمة يقودها الأكراد، ونشطاء سوريون الخميس أنه رغم القصف العنيف، لم تحرز القوات التركية الكثير من التقدم على عدة جبهات فتحتها خلال الساعات الماضية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن لا صحة لتقدم القوات التركية إلى تل أبيض وسيطرتها على قرى إلى الشرق منها.



وبدأ الغزو التركي لشمال شرق سوريا أمس الأربعاء بعد انسحاب القوات الأميركية من المنطقة، ما مهد الطريق لهجوم تركي على القوات الكردية السورية، حليفة واشنطن من فترة طويلة.



ولطالما هددت تركيا بمهاجمة المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين متحالفين مع التمرد الكردي في تركيا. وزادت توقعات الغزو بعد قرار الرئيس دونالد ترامب المفاجئ الأحد بالتخلي عن المقاتلين الأكراد السوريين بشكل أساسي، وتركهم عرضة للهجوم التركي.



والخميس أيضا، أوقف الأكراد جميع عملياتهم ضد مسلحي تنظيم داعش من أجل التركيز على قتال القوات التركية المتقدمة.



ولم تقدم وزارة الدفاع التركية الخميس مزيدا من التفاصيل حول الهجوم لكنها نشرت شريطا مصورا مختصرا لقوات الكوماندوز في حالة قتال. وأضافت الوزارة أن الطائرات المقاتلة والمدفعية قصفت 181 هدفا شرقي نهر الفرات منذ بدء الاجتياح.



وقال مصطفى بالي، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، إن مقاتليهم صدوا الهجمات البرية للقوات التركية. وقال في تغريدة "لا تقدم حتى الآن."



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، إن القوات التركية حاولت التقدم على عدة محاور تحت غطاء من الغارات الجوية والقصف المدفعي لكنها لم تحقق أي تقدم ملموس. وأضاف المرصد أنه منذ أن بدأت تركيا عملياتها، قتل سبعة مدنيين.



وتقول تركيا إنها تعتزم إنشاء "منطقة آمنة" من شأنها دفع الميليشيات الكردية بعيدا من حدودها والسماح في نهاية المطاف بإعادة ما يصل إلى مليوني لاجئ سوري الى المنطقة.