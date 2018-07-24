تقارير.. قوات النظام السوري تقترب من حدود إسرائيل

قالت وسائل إعلام سورية الثلاثاء إن قوات النظام السوري سيطرت على عدة مناطق كانت في قبضة مقاتلي تنظيم داعش جنوب غرب سورية بمحاذاة الأردن وهضبة الجولان.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الطيران السوري والروسي استهدف تلك المنطقة بالقصف الجوي، لترتفع حصلية القتلى إلى41 مدنيا بينهم 11 طفلا في أقل من أسبوع.

وباستعادة السيطرة على حوض اليرموك تصبح كامل منطقة الجنوب الغربي السوري تحت سيطرة قوات النظام بما في ذلك كل المناطق على حدود البلاد مع إسرائيل والأردن.

ويثير القتال قرب حدود هضبة الجولان حساسية لدى إسرائيل التي قالت إنها أطلقت صواريخ للتصدي لتهديدات جوية من سورية خلال المعارك بين الجيش السوري والدولة الإسلامية.