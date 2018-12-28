الجيش السوري يعلن دخول منبج

أعلن الجيش السوري الجمعة أن وحداته دخلت إلى منطقة منبج الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال البلاد، وذلك بعد وقت قصير من توجيه الوحدات الكردية دعوة إلى دمشق للانتشار في المنطقة لحمايتها من التهديدات التركية.

وأورد الجيش في بيان تلاه متحدث عسكري ونقله الإعلام الرسمي السوري "استجابة لنداء الأهالي في منطقة منبج، تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة دخول وحدات من الجيش العربي السوري إلى منبج ورفع علم الجمهورية العربية السورية فيها".

ودعت القيادة العامة لوحدات حماية الشعب الكردية في وقت سابق الجمعة دمشق إلى إرسال قواتها الى منبج في خطوة تأتي بعد إعلان الولايات المتحدة الأسبوع الماضي قرارها سحب قواتها الداعمة لأكراد سوريا.

وأوردت الوحدات الكردية في بيان "في ظل التهديدات المستمرة من الدولة التركية لاجتياح مناطق شمال سوريا (...) ندعو الدولة السورية التي ننتمي إليها أرضا وشعبا وحدودا إلى إرسال قواتها المسلحة" من أجل "حماية منطقة منبج أمام التهديدات التركية".

يذكر أن تركيا صعدت خلال الفترة الماضية تهديداتها بشن عملية عسكرية جديدة ضد المناطق الواقعة تحت سيطرة قسد، بدءا من منبج وصولا إلى مناطق أخرى واسعة شمال شرق البلاد.

وترى أنقرة في الوحدات الكردية أبرز خصومها في سوريا، وقد خاضت معارك دموية ضدهم، وسيطرت في وقت سابق من العام الحالي على منطقة عفرين، التي كانت تعد أحد أقاليم الإدارة الذاتية الكردية الثلاثة في سوريا.