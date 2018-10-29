تأهب عراقي على الحدود مع سورية

ألقت طائرات عسكرية عراقية منشورات على قوات الدفاع الشعبي المرابطة في مناطق على الحدود مع سورية، تحثهم فيها على منع أي تسلل لمقاتلي داعش إلى الأراضي العراقية.

وجاء ذلك على خلفية معارك مرتقبة بين داعش والتحالف الدولي الذي أفادت مصادر بأنه عزز وجوده في محيط دير الزور، آخر جيب للتنظيم في شرق سورية.

وكتبت وزارة الدفاع العراقية على حسابها في تويتر أن "طيران الجيش يلقي منشورات ضمن عمليات الإنذار الأخير" في مناطق أعلى الفرات في قاطع عمليات الأنبار.

وأضافت أن المنشورات "تحث المقاتلين على الحدود لبذل المزيد من الجهود لتأمين تراب الوطن الغالي وملاحقة الخلايا النائمة".

طيران الجيش يلقي منشورات ضمن "عمليات الإنذار الأخير"



ألقى طيران الجيش ضمن "عمليات الإنذار الأخير"، منشورات في مناطق أعلي الفرات في قاطع عمليات الانبار صادرة عن وزارة الدفاع تحث المقاتلين على الحدود لبذل المزيد من... https://t.co/vcZOFP3zH6 — وزارةالدفاع العراقية (@modmiliq) October 29, 2018

ونشرت وزارة الدفاع العراقية على حسابها في فيسبوك شريط فيديو يوضح عمليات إلقاء المنشورات.

يذكر أن العراق أعلن في نهاية العام الماضي القضاء على داعش عسكريا.

ويأتي التأهب العراقي على الحدود الاثنين بعد استعادة التنظيم يوم الأحد كافة المناطق التي خسرها على وقع تقدم قوات سورية الديمقراطية في آخر جيب يسيطر عليه في محافظة دير الزور، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي العاشر من أيلول/سبتمبر، بدأت قوات سورية الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن عملية عسكرية ضد داعش في منطقة هجين في أقصى ريف دير الزور الشرقي قرب الحدود العراقية.

وتمكنت تلك القوات من التقدم والسيطرة على بلدات وقرى عدة، إلا أن التنظيم ومنذ أكثر من أسبوعين بدأ بشن هجمات مضادة واسعة مستفيدا من عاصفة رملية في تلك المنطقة الصحراوية، وفق المرصد.