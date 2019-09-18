الجيش الكويتي يرفع حالة "الاستعداد القتالي"

أعلن الجيش الكويتي الأربعاء رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحدات الجيش "احترازيا".

وقال بيان لرئاسة الأركان العامة نقلته وكالة الأنباء الرسمية (كونا) إنه تم اتخاذ هذا الإجراء "ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة".

وأضاف البيان أن الإجراء يأتي "حفاظا على أمن البلاد وسلامة أراضيها ومياهها وأجوائها من أي أخطار محتملة وذلك بالتنسيق الدائم مع كل الجهات العسكرية والأمنية في الدولة".

وأوضح أن الجيش الكويتي "يقوم بتدريبات جوية وبحرية للوقوف على أعلى درجات الجاهزية والكفاءة القتالية".

والأحد، دعا رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الجهات الأمنية والعسكرية إلى "تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية داخل الكويت"، وفق ما نشرت صحيفة الراي الكويتية.

وكشف وزير الداخلية بالإنابة أنس الصالح أن "القيادات الأمنية باشرت إجراء تحقيق بشأن ما تم رصده من تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت".

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر في المنطقة بعد أنت تعرضت منشآت نفطية سعودية لهجمات السبت الماضي.

واتهمت الرياض طهران الأبعاء بالوقف خلف هذه الهجمات.