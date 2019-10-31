الجيش اللبناني يفتح طرقا.. وفصول دراسية تستأنف العمل

فتح الجيش اللبناني الخميس عددا من الطرقات التي كان محتجون قد أغلقوها، وفتحت مدارس أبوابها في بعض المناطق، لكن متظاهرين أصروا على استمرار احتجاجاتهم.

وبعد حوالي يومين من إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالة حكومته في أعقاب 13 يوما من احتجاجات شعبية غير مسبوقة عمت لبنان، أعاد عناصر من الجيش فتح أوتوستراد ذوق مصبح في جبل لبنان بالاتجاهين وأزالوا العوائق من الطريق.

وقالت الوكالة الوطنية للأنباء إن الجيش فتح أوتوستراد جل الديب في الاتجاهين، بعد أن أغلقه المعتصمون ليلا.

ووصلت قوة من الجيش اللبناني إلى جسر الرينغ الذي يصل غرب بيروت بشرقها لإعادة فتح الطريق.

وأفادت الوكالة بأن بعلبك تشهد حركة عادية، وقد استأنفت المدارس التدريس بعد تعطيل استمر أسبوعين.

لكن في محافظة عكار قام محتجون الخميس بقطع العديد من الطرق وأكدوا أنهم "مستمرون تصاعديا في حركتهم الاحتجاجية السلمية لحين إسقاط كل رموز السلطة".

وقد أعاد متظاهرون مساء الأربعاء قطع طرق رئيسية قي عدة مناطق بعدما شهدت الأربعاء عودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها.