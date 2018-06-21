الجيش المصري: قضينا على عشرات المسلحين في سيناء

أعلن الجيش المصري الخميس مقتل عشرات المسلحين خلال الأيام الماضية في عمليات العسكرية المستمرة منذ شباط/فبراير الماضي في سيناء لملاحقة الفرع المصري لتنظيم داعش.

وأكد الجيش في البيان الـ24 منذ بدء العملية، والذي نشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش على فيسبوك، أن العمليات الهادفة إلى "تطهير شمال ووسط سيناء من دنس الإرهاب" أسفرت خلال الأيام الماضية عن مقتل 32 "فردا تكفيريا".

وأضاف البيان أنه تم إلقاء القبض على 12 "تكفيريا" آخرين والعثور على أسلحة وذخائر أثناء مداهمة "أوكار ومخازن" تابعة للتنظيم.

ومنذ 2013، تخوض قوات الأمن وخصوصا في شمال سيناء، مواجهات عنيفة ضد مجموعات متشددة بينها الفرع المصري لتنظيم داعش المسؤول عن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.