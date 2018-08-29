الجيش المصري يعلن قتل 20 'تكفيريا'

أعلن الجيش المصري الأربعاء مقتل 20 "تكفيريا" في سيناء وفي غربي البلاد، في إطار عمليته العسكرية الواسعة ضد الإرهاب التي بدأها في شباط/فبراير الماضي.

وأكد الجيش في بيان نشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة، أن "القوات الجوية نفذت هجمة جوية مركزة تبعها قيام قوات مكافحة الإرهاب بدفع الدوريات لتمشيط وتطهير المنطقة من العناصر الإرهابية ما أسفر عن القضاء على سبعة تكفيريين شديدي الخطورة".

وتم القضاء على "13 فردا تكفيريا خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات أثناء عمليات التمشيط والمداهمة وسط وشمال سيناء"، وفق البيان الذي أشار إلى إلقاء القبض على 18 من المطلوبين جنائيا والمشتبه فيهم.

وفي التاسع من شباط/فبراير، بدأ الجيش المصري عملية عسكرية شاملة في شبه جزيرة سيناء حيث يتركز الفرع المصري لتنظيم داعش المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية ضد قوات الأمن والمواطنين في البلاد.

وتستهدف العملية القضاء على المتشددين المسلحين أو "التكفيريين" كما يسميهم الجيش المصري، وأسفرت حتى الآن عن مقتل نحو 300 من "التفكيريين" وما يزيد على 30 جنديا، بحسب أرقام الجيش.