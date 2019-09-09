الجيش: إطلاق صواريخ من داخل سوريا باتجاه إسرائيل "لم تبلغ هدفها"

أعلنت إسرائيل الاثنين أن قوات موالية لإيران أطلقت صواريخ عدة على أراضيها من سوريا، في حادث نادر، لكنها لم تبلغ هدفها.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "في وقت مبكر من صباح اليوم (الاثنين) أطلق عدد من الصواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل، وأخفقت كلها في بلوغ الأراضي الإسرائيلية".



وأضاف البيان أن "الصواريخ أطلقها من ضواحي دمشق أفراد في ميليشيا شيعية مرتبطة بفيلق القدس" التابع لحرس الثورة الإيراني.



ويأتي إعلان إسرائيل بعد أن أدت ضربات جوية استهدفت مواقع للقوات الإيرانية ومجموعات موالية لها في شرق سوريا ليل الأحد الاثنين إلى مقتل 18 مقاتلا، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.



ولم يحدد المرصد السوري على الفور الجهة التي نفذت الغارات.



ونفذت إسرائيل مئات الضربات في سوريا المجاورة ضد ما تقول إنها أهداف إيرانية وأخرى لحزب الله، لكنها نادرا ما تعترف بها.



ورفضت متحدثة عسكرية إسرائيلية التعليق عما إذا كانت إسرائيل وراء الهجمات الأخيرة.



وتعهدت إسرائيل بمنع إيران -عدوها الرئيسي- من ترسيخ وجودها عسكريا في سوريا.



ودعمت إيران وحليفها حزب الله وروسيا الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية المدمرة المستمرة في سوريا منذ ثماني سنوات.

