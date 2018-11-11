الحديدة.. لأول مرة معارك في حي سكني

اندلعت حرب شوارع في حي سكني بشرق الحديدة غربي اليمن الأحد للمرة الأولى، بعدما تمكنت القوات الموالية للحكومة من دخوله، في المدينة التي تضم ميناء يعتبر شريان حياة ملايين السكان.

وقال مسؤولون عسكريون في القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، إن هذه القوات التي يدعمها تحالف عسكري بقيادة السعودية، تعمل على "تطهير" المناطق السكنية التي دخلتها الأحد في شرق المدينة من الحوثيين الذين يسيطرون على الحديدة منذ 2014.

ويقع الحي السكني جنوب مستشفى 22 مايو، الأكبر في المدينة والذي سيطرت عليه القوات الموالية للحكومة السبت، وشمال طريق سريع رئيسي يربط وسط المدينة الساحلية بالعاصمة صنعاء.

وأعربت منظمات إنسانية مرارا عن خشيتها من سقوط ضحايا مدنيين في هجوم الحديدة.

وتضم المدينة ميناء تمر عبره غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان للبقاء على قيد الحياة في بلد يواجه نحو نصفه سكانه البالغ عددهم 27 مليون نسمة خطر المجاعة، وفقا للأمم المتحدة.