الحديدة.. مواجهات في شارع الكورنيش

تدور معارك بين قوات التحالف الذي تقوده السعودية والمسلحين الحوثيين في شارع الكورنيش المؤدي إلى ميناء الحديدة اليمني.

وقال مصدر عسكري يمني موال للرئيس عبد ربه منصور هادي إن الحوثيين تمركزوا وسط الأحياء الجنوبية والغربية في الحديدة لمنع قوات التحالف من التقدم نحو الميناء.

وواصلت طائرات التحالف قصف مواقع الحوثيين في طرق مؤدية لمطار الحديدة الذي أعلن التحالف السيطرة عليه بشكل كامل الأمر الذي ينفيه الحوثيون.

في غضون ذلك، قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية جيني مستو إنّ المنظمة عززت وتيرة إدخال المعدات الطبية والأدوية إلى اليمن عبر ميناء الحديدة.

وفي مؤتمر صحافي عقدته في جنيف قالت مستو إنّ القتال في محيط الميناء لا يهدد حياة مئات الآلاف من سكان الحديدة فحسب، بل حياة ملايين المدنيين الذين يعتمدون على الميناء في الحصول على المساعدات الغذائية والطبية الضرورية.