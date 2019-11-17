الحديقة القرآنية تحظى بمليون زائر 

احتفت بلدية دبي بوصول عدد زوار الحديقة القرآنية فيها إلى مليون زائر منذ افتتاحها في أبريل الماضي لتصبح واحدة من أكثر الحدائق المتخصصة جذبا للسياح في المنطقة.

وبلغت كلفة مشروع الحديقة القرآنية أكثر من 200 مليون درهم (نحو 55 مليون دولار).

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي في بيان إن "الحديقة القرآنية تعد إحدى المبادرات الإبداعية لبلدية دبي، وقد سعدنا بهذا النجاح والرواج الكبير الذي حققته وتخطيها رقم المليون حيث نعتبرها أكثر من مجرد حديقة ومكان للتنزه والترفيه".

واعتبر أنّ الحديقة "تحمل رسالة عامرة بالقيم الروحية والثقافة الدينية والأخلاقية ويشعر الزائر فيها من أفراد وأسر بأجواء التسامح حيث تنتشر في أركانها المختلفة النباتات المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة".

وتقع الحديقة القرآنية في منطقة الخوانيج وهي أول حديقة كبرى مجانية للزوار في دبي.

وتضم الحديقة القرآنية بحيرة صناعية، كما تحتوي على 12 بستانا تتضمن النباتات المذكورة في القرآن الكريم مع تعريف علمي مميز عبر شاشات تفاعلية تحكي عن فوائدها العلمية والطبية واستعمالاتها.