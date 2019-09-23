ظاهرة "رايلي" الغريبة تغير لون سماء إندونيسيا للأحمر

تسببت حرائق الغابات في جزيرتي سومطرة وبورنيو في إندونيسيا، بتغير لون السماء إلى اللون الأحمر في الوقت الذي يكافح فيه عناصر الإطفاء للحد من انتشار النيران.

وتداول ناشطون صورا على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر السماء بلون أحمر قان، تمتاز بسميتها الشديدة وتؤذي العين والحلق لما تحمله من مخلفات النيران المشتعلة في الغابات.

وتنتشر في سومطرة وبورنيو، ممارسات إشعال حرائق بشكل متعمد لتحويل الغابات إلى أراض صالحة للزراعة والرعي.

ويقول خبراء في الطقس، إن تغير لون السماء بهذه الطريقة يعزى إلى ظاهرة تعرف بتشتت "رايلي"، وفق تقرير نشره الموقع الإلكتروني لـ"هيئة الإذاعة البريطانية"، إذ أن انعكاس اللون الأزرق على سماء الأرض يحد من ارتفاع حرارة كوكبنا، فيما لو كان اللون أحمر فإنه لن يحد من ارتفاع الحرارة، وهو ما حصل بسبب وجود جسيمات في الهواء تسببت بتغيير لون الإشعاع من أزرق إلى أحمر.

وتندلع هذه الحرائق سنويا في جنوب شرق آسيا، لكنها هذا السنة الأسوأ منذ عام 2015، وعززت المخاوف العالمية من حرائق الغابات عبر العالم لأنها تفاقم من مشكلة الاحتباس الحراري.

ويعتقد خبراء الطقس أن هناك فرصة ضئيلة لإخماد الحرائق قبل بداية موسم الأمطار في أكتوبر.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية قد رصدت أكثر من 1000 نقطة ساخنة، وهي مناطق شديدة الحرارة تلاحظها الأقمار الصناعية وتشير إلى مكان حريق محتمل، معظمها في سومطرة.