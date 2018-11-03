"الحرة" الجديدة تنطلق الأحد

(سبرنغفيلد، فيرجينيا)–– تخطو قناة "الحرة" غداً الأحد الخطوة الأولى نحو أكبر عملية تطوير شهدتها منذ تأسيسها عام 2004، لتطل على مشاهديها بوجوه جديدة، ومضمون شيق وجدول غني بالأخبار والبرامج الجريئة والمميزة.

وينطلق البث الجديد الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، من سبرنغفيلد – فيرجينيا، على أن تنضم استوديوهات القناة في دبي لاحقا لمواكبة فارق الوقت بين الولايات المتحدة الأميركية والمنطقة العربية.

ألبرتو فرنانديز، رئيس شبكة الشرق الأوسط للإرسال MBN التي تضم قناة "الحرة"، الحرة -عراق" وراديو "سوا" قال: "بات لـ"الحرة" هوية وأصبحت جاهزة للمنافسة وهذا هدفي منذ استلامي إدارتها". وأضاف فرنانديز: "أن خطوة اليوم ما هي إلا بداية التحسين الذي سيتواصل في الأشهر المقبلة ليطال الشكل والمحتوى".

من استوديوهاتها الجديدة تواكب "الحرة" الحدث في الشرق الأوسط، شمال إفريقيا، الولايات المتحدة والعالم بنشرات أخبار مخصصه لكل منطقة، منها نشرتان يوميتان مكرستان لشمال إفريقيا ونشرة للولايات المتحدة.

وتقدم "الحرة" باقة برامج حديثة، فضلا عن أخرى تم تحديثها بما يتوافق والهوية الجديدة للقناة. من هذه البرامج:

* - "في الممنوع": منبر أسبوعي للمفكرين المؤثرين الذين همشت أصواتهم ومنعت أعمالهم في العالم العربي.

* - "إسلام حر": يسلط البرنامج الضوء على الجانب المشرق من الدين الإسلامي، ويسعى لتصحيح المفاهيم المغلوطة عنه.

* - "هوليوود نيوز": من قلب عاصمة السينما العالمية ومن داخل أبرز استوديوهاتها، أخبار ولقاءات مع أكبر نجوم الأفلام الأميركية.

* - "الحكي سوري": برنامج اسبوعي يناقش التطورات الأمنية، السياسية والأزمة الإنسانية.

* - "عاصمة القرار": مناظرة أسبوعية حول السياسة الأميركية الخارجية المرتبطة بالشرق الأوسط تستعرض لمواقف الأطراف التي ساهمت بصناعة القرار.

* - "الحرة تتحرى": برنامج جديد مختص بالصحافة الاستقصائية يسعى إلى كشف الأسرار وتوضيح الحقائق. يقدم بنسختين واحدة تعرض على "الحرة" والأخرى على "الحرة-عراق".

* - "المرتدون إلى أوطانهم": يقدم البرنامج قصصًا إنسانية عن أشخاص انضموا إلى تنظيم "داعش" ثم خرجوا منه ويروي محاولات اندماجهم في المجتمع وبناء حياة مختلفة.

* - "سام وعمار": برنامج سياسي يقدم وجهة نظر ليبرالية عن مختلف القضايا التي تهم المواطن العربي.

* - "مختلف عليه": برنامج أسبوعي يقدم رؤى مختلفة للتراث الإسلامي، ويناقش كل ما هو "مختلف عليه" من موضوعات وأشخاص تركوا أثرا في تاريخ هذا الدين.

* - "حديث الخليج": برنامج حواري يبرز المستجدات في دولِ مجلس التعاون الخليجي والقضايا الإقليمية والدولية المرتبطة بالمنطقة.

* - "داخل واشنطن": برنامج يتناول قضايا سياسية واجتماعية.

التغييرات في الشكل والمحتوى ستشمل أيضا قناة "الحرة - عراق"، راديو "سوا" وموقع "الحرة" على شبكة الإنترنت.

تبث قناتا "الحرة" و"الحرة - عراق" عبر قمري "عرب سات" و "نور سات" إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتولى "شبكة الشرق الأوسط للإرسال" MBN إدارتهما، وهي مؤسسة لا تبغي الربح يمولها الكونغرس الأميركي من خلال هبة مقدمة من الوكالة الأميركية للإعلام الدولي USAGM.