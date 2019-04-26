الحرة الليلة تستضيف وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب

تناقش الحرة الليلة الجمعة عدة قضايا أبرزها:

لبنان

نَعي وزير الدفاع اللبناني الاستراتيجية الدفاعية لبلاده.. ما دلالات هذا الإعلان؟ وهل هو مؤشر على فشل سياسات الحكومة؟ وهل له أي صلة بتشديد واشنطن عقوباتها على حزب الله وإيران؟ كيف أسهم الحزب في ضرب هذه الاستراتيجية؟

السودان

المجلس العسكري في السودان يعلن توليه السلطات السيادية في البلاد وتولي القوى المدنية السلطتين التنفيذية والتشريعية.. هل يعد الإعلان رفضا لمطالب الحراك الشعبي؟ ما موقف أحزاب المعارضة؟ وما الذي أنجزه المجلس على مدار أسبوع؟

الجزائر

جمعة الاحتجاجات العاشرة في الجزائر.. شعارات متمسكة برفض رموز النظام. وأحزاب المعارضة ترحب بدعوة قائد الجيش للحوار.. ما موقف الحراك الشعبي من هذا الترحيب؟ وهل ينجح الجيش باتفاقه مع الأحزاب في الالتفاف على مطالب الشارع؟