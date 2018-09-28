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'الحرة' تتحرى أزمات الطاقة الكهربائية في دول عربية

مواطن عراقي يفحص كوابل كهرباء من مولدات في بغداد

لا تزال دول عربية عديدة تعاني من أزمات نقص في الطاقة الكهربائية تنعكس على كل مفاصل حياة مواطنيها.

ففي العراق مثلا، أنفقت الحكومات المتوالية نحو 50 مليار دولار على قطاع الكهرباء ومواطنوه لا يزالون بلا كهرباء، وسط تفشي ثقافة المحاصصة الطائفية والحزبية وغياب كامل للشفافية.

ويقول تقرير لمجلة أميركية إن "لا أمل في انتعاش الاقتصاد العراقي من دون توفير إمدادات كهربائية".

لبنان أنفق خلال السنوات الماضية 36 مليار دولار لتأهيل قطاع الكهرباء ولكن من دون جدوى، إذ لا تزال المولدات المحلية تحتكر هذا القطاع وتجني سنويا ما يقرب من 750 مليون دولار.

وفي الجزائر أنفقت عشرات المليارات على قطاع الطاقة الكهربائية ولا تزال ساعات التقنين مستمرة.

"الحرة" تتحرى ملف أزمات الطاقة الكهربائية في ظل الفساد في عدة بلدان عربية..

الحرة تتحرى وتفتح ملف أزمات الطاقة الكهربائية في المنطقة العربية
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الحرة تتحرى وتفتح ملف أزمات الطاقة الكهربائية في المنطقة العربية

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