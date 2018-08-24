الحرة تتحرى.. اتهام 'هيئة الإغاثة الإسلامية' بتمويل التطرف

نشر منتدى الشرق الأوسط مؤخرا تقريرا حول هيئة الإغاثة الإسلامية، ووضعها في دائرة الاتهام بتمويل التطرف.

لكن الهيئة، ومقرها الرئيسي يقع في مدينة ألكساندريا بولاية فرجينيا، دافعت عن نفسها بأنها تقدم العون لمن يحتاجه بغض النظر عن انتمائه الديني أوالفكري.

ويقول التقرير إن عددا من مؤسسي الهيئة وبعض العاملين فيها ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وإن رئيس مجلس أمنائها أشاد بـ"مجاهدي مصر" على موقع فيسبوك، بينما تقول الهيئة إن أخطاء في الترجمة أدت إلى سوء فهم.

الحرة تسلط الضوء على الاتهامات الموجهة للهيئة ودفاع القائمين عليها ضمن سلسلة "الحرة تتحرى".

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