Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
اخترنا لكم

الحرة تتحرى ميليشيات إيران الشيعية في دول المنطقة

عناصر من ميليشيا كتائب حزب الله العراقي

مستغلة فقرهم وضعف تعليمهم، جندت إيران آلاف الشباب العراقيين وأرسلتهم إلى سورية بحجة الدفاع عن المراقد الشيعية هناك.

حشدت طهران 35 ألف مقاتل من جنسيات عديدة للقتال في سورية وأغرتهم بأجور تقارب 500 دولار لكل منهم، وخاضوا معارك طاحنة هناك فسقط منهم نحو سبعة آلاف قتيل.

يقول متابعون للقضية إن إيران تخوض معاركها على ظهور الفقراء المضللين، ويستدلون على ذلك بتجنيدها آلاف اللاجئين الأفغان في مخيمات على أراضيها.

وتحاول طهران استنساخ نماذج عن حزب الله اللبناني في عدد من بلدان المنطقة، ومنها تأسيس عصائب أهل الحق في العراق منذ عام 2006.

الحرة تتحرى جهود إيران الحثيثة لتأسيس ميليشيات عقائدية لنشر نفوذها في المنطقة...

الحرة تتحرى عن الميليشيات الشيعية التي تديرها إيران.. صراع المال والعقيدة
Embed
الحرة تتحرى عن الميليشيات الشيعية التي تديرها إيران.. صراع المال والعقيدة

No media source currently available

0:00 0:08:12 0:00

Back to top
XS
SM
MD
LG