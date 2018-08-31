الحرة تتحرى ميليشيات إيران الشيعية في دول المنطقة

مستغلة فقرهم وضعف تعليمهم، جندت إيران آلاف الشباب العراقيين وأرسلتهم إلى سورية بحجة الدفاع عن المراقد الشيعية هناك.

حشدت طهران 35 ألف مقاتل من جنسيات عديدة للقتال في سورية وأغرتهم بأجور تقارب 500 دولار لكل منهم، وخاضوا معارك طاحنة هناك فسقط منهم نحو سبعة آلاف قتيل.

يقول متابعون للقضية إن إيران تخوض معاركها على ظهور الفقراء المضللين، ويستدلون على ذلك بتجنيدها آلاف اللاجئين الأفغان في مخيمات على أراضيها.

وتحاول طهران استنساخ نماذج عن حزب الله اللبناني في عدد من بلدان المنطقة، ومنها تأسيس عصائب أهل الحق في العراق منذ عام 2006.

الحرة تتحرى جهود إيران الحثيثة لتأسيس ميليشيات عقائدية لنشر نفوذها في المنطقة...