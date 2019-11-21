"الحرة" شهدت احتفال عيد زواجه.. عمارنة يتحدث عن استئصال عينه

قال المصور الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة في لقاء خاص مع قناة الحرة إن حياته لن تنتهي بعد إصابته بطلق ناري أثناء تغطيته لمسيرة فلسطينية ضد الاستيطان في بلدة صوريف بالخليل.

وأضاف عمارنة إنه يتمنى أن يكون الحادث الذي تعرض له "آخر انتهاك يتعرض له الصحفيون" في العالم.

عمارنة المنحدر من مدينة بيت لحم يتم علاجه على حساب السلطة الفلسطينية في مستشفى هداسا عين كارم في القدس لعدم توفر خدمات طبية مثيلة في المستشفيات الفلسطينية.

وقام فريق من الأطباء الإسرائيليين باستئصال عينه اليسرى بعد فقدان الأمل في بقائها، لكن لا تزال شظية مستقرة في الدماغ ويخشى على حياته إن تمت إزالتها لقربها من مركز الأعصاب.

ويقول معاذ أنه تم استهدافه من الجيش الإسرائيلي "عن قصد" علما أنه كان يرتدي الخوذة والدرع الواقيين من الرصاص ويحمل كاميرته.

معاذ احتفل بعيد زواجه التاسع أمس في المشفى مع زوجته وطفليه.

ويقول الأطباء إن حالته الآن مستقرة ولكن سيبقى في المشفى ليوم الأحد المقبل لإجراء المزيد من الفحوصات على الدماغ.

وحظي معاذ بحملة تضامن واسعة من مختلف أنحاء العالم، واتصل به عدد من رؤساء الدول والشخصيات القيادية.