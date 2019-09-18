"الحرة" مرشحة لجائزة "قناة العام الدولية-2019"

رشحت الجمعية الدولية للبث "AIB"،مطلع الأسبوع الجاري، "الحرة" لجائزة "قناة العام الدولية-2019"، وهي المرة الأولى التي يتم فيها ترشيح القناة لهذه الجائزة.

يأتي هذا الترشيح بعد نحو عام على أكبر عملية تحول في المحتوى والشكل شهدتها القناة منذ تأسيسها قبل 15 عاما غيرت خلالها شكل القناة ومضمونها.

وفي نوفمبر من العام الفائت، ضاعفت قناة "الحرة" كمية نشراتها الإخبارية لتصل إلى 12 ساعة يوميا، وأعادت تصميم استوديوهاتها بطريقة عصرية وجذابة.

وعملت الإدارة الجديدة لـ"الحرة" على إعادة هيكلة برامجها، وخصصت حيزا مهما لقضايا الفكر والنقد الإصلاحي والانفتاح.

السفير ألبرتو فرنانديز، رئيس "شبكة الشرق الأوسط للإرسال" التي تتولى إدارة قناة "الحرة"، قال "أنا فخور بهذا الترشيح، فهذه شهادة على مواهب فريق قناة "الحرة" وعلى العمل الجدي والمتفاني الذي بذل في سبيل التطوير والتحسين."

إلى جانب تسمية قناة "الحرة"، رشحت للجائزة عينها قناة "سي.أن.أن الدولية" و"الجزيرة الإنكليزية" و"إيران إنترناشيونال".

تقدم الجائزة في السادس من نوفمبر المقبل في لندن بحضور ممثلين عن القنوات المرشحة.

تمنح "الجمعية الدولية للبث" (AIB) جوائزها المرموقه للإنتاج التلفزيوني، الإذاعي والرقمي المتميز والرصين. وتحتفل هذه السنة بمرور 15 عاما على تأسيسها.

تبث قناة "الحرة" عبر قمري "عرب سات" و "نايل سات" إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتتولى "شبكة الشرق الأوسط للإرسال" MBN)) إدارتها، وهي مؤسسة لا تبغي الربح يمولها الكونغرس الأميركي من خلال هبة مقدمة من الوكالة الأميركية للإعلام الدولي (USAGM) وهي وكالة فيدرالية مستقلة.