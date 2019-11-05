مصر.. الحركة المدنية الديمقراطية ترحب بمبادرة للإصلاح السياسي

رحبت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر بالتوجهات الإصلاحية العامة التي طرحتها مبادرة النائب أحمد طنطاوي عضو تكتل 25/30 النيابي.

وأكدت الحركة في بيان الاثنين إمكانية تطوير المبادرة وضرورة مناقشة بعض ما طرحته من آليات عبر حوار مباشر ومجتمعي واسع.

وقالت إن المبادرة تتوافق مع ما أطلقته الجمعية العمومية للحركة المدنية عقب اجتماعها في 20 أكتوبر الماضي من نقاط للإصلاح تتعلق بالمطالب السياسية المباشرة، الأفراج عن سجناء الرأي ورفع القيود عن الحريات وفى المطالب الاقتصادية المباشرة بزيادة المعاشات والأجور وتطوير خدمات التعليم والإسكان والصحة وشبكة الأمان الاجتماعي وإصلاح النظام الضريبي ودعم وتطوير القدرات الإنتاجية للاقتصاد.

وكان النائب أحمد طنطاوي قد طرح مبادرة من 12 محورا للإصلاح السياسي في مصر، وهو ما يتوافق مع ما طالبت به بعض التيارات والأحزاب المدنية المعارضة للنظام في مصر في اجتماعها في أكتوبر الماضي، بعد إلقاء القبض على عدد من السياسيين والمستقلين والشباب في تظاهرات 20 سبتمبر الماضي.

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