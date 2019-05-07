'الحرية والتغيير': لم نُدعى لاجتماع المجلس العسكري السوداني

قالت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان الثلاثاء إنها لم تتلق دعوة للمشاركة في الاجتماع الذي يعقده المجلس العسكري الانتقالي غدا.

وأضافت القوى السودانية أن "من حق المجلس اختيار من يشاء لحضور اجتماعه.. لكننا من نمثل الشارع".

وقال المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين في مؤتمر صحافي إن قوى الثورة تسلمت رد المجلس العسكري على وثيقة المرحلة الانتقالية وإنها بصدد دراستها.

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير قد قالت سابقا إنها تقبل مبدأ الوساطة لحل الخلاف مع المجلس العسكري.

واتفقت القوى المعارضة مع المجلس العسكري على إنشاء مجلس سيادي مختلط من المدنيين والعسكريين، لكن الخلاف يدور حول نسبة تمثيل كل طرف في المجلس.