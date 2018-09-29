الحريري للحرة: لا حل في سورية قبل انسحاب إيران

خاص بالحرة

شكك رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة نصر الحريري في التزام النظام السوري بتجنيب إدلب عملية عسكرية واسعة.

وأضاف الحريري في مقابلة خاصة لـ"الحرة" على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن على المجتمع الدولي الاستمرار في الضغط ضد العمليات العسكرية في المنطقة إلى حين إعادة إحياء العملية السياسية في سورية.

وقال الحريري إن خروج القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها من سورية، شرط أساسي للحل السياسي مؤكدا أن النظام الإيراني مسؤول عن تنامي ظاهرة الإرهاب و يشارك نظام الأسد في ارتكاب المجازر.

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