الحريري يأمل الانتهاء من تشكيل الحكومة الجمعة

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الجمعة إنه يأمل أن يتم وضع اللمسات الأخيرة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة الجمعة، وذلك بعد أكثر من سبعة أشهر من الخلافات السياسية بشأن حقائب وزارية.

وصرح الحريري خلال مؤتمر صحافي في بيروت: "إن شاء الله سننتهي اليوم".

وأضاف أن حكومة بلاده ستحاول خفض الدعم الذي تدفعه للطاقة بنحو 600 مليون دولار في عام 2019، مشيرا إلى أن جولة ثانية من عطاءات التنقيب البحري عن الطاقة من المفترض أن تبدأ في شباط/فبراير أو آذار/مارس.

ومنذ أجريت الانتخابات البرلمانية في السابع من أيار/مايو الماضي، يتفاوض رئيس الوزراء المكلف مع الأحزاب اللبنانية المتنافسة على أمل تشكيل حكومة تقتسم السلطة، لكنه لم يتمكن حتى الآن من التوصل إلى توافق.

وتعثرت جهود تشكيل الحكومة بسبب المطالب المتصارعة للفصائل والتيارات المتنافسة للحصول على مقاعد في مجلس وزراء ينبغي تأليفه وفق نظام سياسي قائم على توازن طائفي. وكان تمثيل السنة آخر العقبات أمام حكومة الحريري الجديدة، إذ طالب حزب الله بمقعد في الحكومة لأحد حلفائه السنة انعكاسا لمكاسبهم الانتخابية. وعارض الحريري هذا الطلب.

وأفرزت الانتخابات التشريعية برلمانا مائلا لصالح حزب الله المدعوم من إيران والذي فاز مع حلفائه السياسيين بأكثر من 70 مقعدا من أصل 128 مقعدا. في حين فقد الحريري الذي يتمتع بدعم غربي أكثر من ثلث نوابه، رغم أنه ظل أكبر زعيم سني في لبنان وتم تكليفه مرة أخرى بتشكيل الحكومة.