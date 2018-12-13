الحريري يأمل في تشكيل الحكومة بنهاية العام

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الخميس إنه يأمل في تشكيل حكومة جديدة بحلول نهاية العام، وذلك بعد سبعة أشهر من الانتخابات العامة.

وأوضح الحريري الذي كان يتحدث في تشاتام هاوس في لندن، أن المفاوضات بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في مراحلها الأخيرة.

وأضاف: "ستشكل الحكومة قريبا، لأن الجميع يعلم أن الاستقرار الاقتصادي أهم من أي أجندة سياسية".

وقال الحريري "أعتقد أن الضغط الذي تفرضه الأزمة الاقتصادية تدفع الناس أكثر فأكثر من أجل تشكيل الحكومة".

وأفاد بأن السعودية ستساعد لبنان اقتصاديا بمجرد تشكيل حكومة جديدة، وقال "سترون السعودية تتخذ بعض الخطوات الجادة باتجاه لبنان ومساعدته اقتصاديا".

ويعاني لبنان من ركود اقتصاد وديون هائلة، وهو في حاجة إلى حكومة جديدة لتطبيق إصلاحات اقتصادية.

وكان الحريري قد حمل حزب الله في الشهر الماضي مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة، وقال إن "هناك قرارا من قيادات الحزب" من أجل ذلك.

ويحاول الحريري تشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي نظمت في مايو/أيار، لكنه لم يتمكن حتى الآن من التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأحزاب.