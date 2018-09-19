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الحريري يعلق على تسمية شارع باسم متهم باغتيال والده

سعد الحريري

علق رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على إطلاق اسم أحد المتهمين باغتيال والده رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، على أحد الشوارع اللبنانية.

وقال الحريري الثلاثاء عبر تويتر إن "تسمية شارع على اسم مصطفى بدر الدين أمر مؤسف".

وأضاف أن "هناك أشخاصا يريدون أخذ البلد إلى مكان آخر وعليهم أن يتحملوا مسؤولية ذلك أمام الله سبحانه وتعالى وأمام المواطن اللبناني".

وتابع "نحن نتحدث عن إطفاء الفتنة أما هذا الأمر فهو الفتنة بحد ذاتها".

وكانت بلدية الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية التي تعد معقل حزب الله، قد سمت شارعا باسم اسم مصطفى بدر الدين وهو أحد الذين وجهت لهم المحكمة الدولية الخاصة تهما في قضية اغتيال رفيق الحريري عام 2005، ما أثار ردود فعل غاضبة على المستويين الرسمي والشعبي في لبنان.

شارع لبناني يحمل اسم متهم باغتيال الحريري

وكان وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق قد قال الاثنين إنه لا يوافق على هذه التسمية وإنه يعتبر قرار البلدية بهذا الصدد مرفوضا.

وأكد أنه ستطلب من البلدية إزالة اللافتات التي تحمل الاسم.

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