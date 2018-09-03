الحريري يقدم صيغة لتشكيل حكومة 'لا ينتصر فيها أحد على الآخر'

بعد حوالي أربعة أشهر على تكليفه برئاسة الحكومة اللبنانية، قال رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري الاثنين إنه سلم الرئيس ميشال عون "صيغة حكومة وحدة وطنية لا ينتصر فيها أحد على الآخر".

وأضاف الحريري بعد اجتماع مع عون في قصر بعبدا أن "هذه الصيغة سلمتها اليوم لفخامة الرئيس (...) نحن تشاورنا وسنكمل تشاورات وسنرى".

وأضاف أن "كل الفرقاء يقدمون تضحية بشكل ما وعلى هذا الأساس انطلقت بهذه الصيغة"، مضيفا أن "لا أحد يملك الصيغة إلا الرئيس وأنا ولم تناقش مع أحد وأفكارها أخذتها من كل القوى".

أبرز ما جاء في تصريح دولة الرئيس سعد الحريري بعد زيارته فخامة الرئيس ميشال عون @General_Aoun في #القصر_الجمهوري اليوم pic.twitter.com/E8yMMmosOZ — Saad Hariri (@saadhariri) September 3, 2018

ومن المتوقع أن تضم حكومة الوحدة الوطنية المقبلة معظم الأحزاب الرئيسية في إطار نظام تقاسم السلطة الطائفي شأنها في ذلك شأن الحكومة الأخيرة التي تستمر في تصريف الأعمال منذ الانتخابات.

وتتنافس الأحزاب الرئيسية على الحقائب الوزارية منذ الانتخابات التشريعية التي أجريت في أيار/مايو الماضي، بينما يبدي المسؤولون والمانحون الدوليون القلق من أن التأخير سيزيد من حدة المشاكل الاقتصادية في البلاد.

ويعاني لبنان، الذي اعتاد على المفاوضات المطولة لتشكيل الحكومات، من أحد أعلى معدلات الدين العام في العالم.