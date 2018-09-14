الحزب الحاكم في تونس يعلق عضوية رئيس الوزراء

أعلن حزب "نداء تونس" الحاكم تجميد عضوية رئيس الوزراء يوسف الشاهد، في تصعيد للخلاف بين الشاهد، ونجل الرئيس التونسي حافظ قائد السبسبي رئيس الحزب.

ويأتي تجميد عضوية الشاهد بعد رفضه الإجابة على استجواب داخلي للحزب يتهمه فيه بالخروج عن الخط الحزبي.

وكان يوسف الشاهد الذي عينه الباجي قائد السبسي قبل عامين، قد اتهم نجل الرئيس بتدمير الحزب الحاكم وتصدير مشاكله لمؤسسات الدولة.

ويطالب نجل السبسي الشاهد بالاستقالة وفتح الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة بدعوى ضعف مؤشرات الاقتصاد.

ويساند الاتحاد العام التونسي للشغل مطلب إقالة حكومة الشاهد بينما ترفض حركة النهضة الإسلامية (الحزب الأكبر في البرلمان) إقالة الشاهد، وتقول إنها ستقوض مسار الإصلاحات الاقتصادية.