الحزب الديموقراطي الكردستاني يعلن موقفه من تعديل الدستور العراقي

عبر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني عن قلقه من استمرار التظاهرات والاحتجاجات في بغداد ومدن جنوب البلاد، مؤكدا على عدم قبول إجراء أي تغيير في الدستور العراقي يمس حقوق الشعب الكردي في البلاد.

وفي مؤتمر صحفي عقده السبت المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد، عبر عن موقف الحزب من المطالبات بتعديل الدستور العراقي والتظاهرات الجارية في البلاد.

وقال محمد في مؤتمر صحفي "نتابع بقلق التظاهرات في مدن وسط وجنوب العراق، ... قلقون من سقوط الضحايا، سواء بصفوف القوات الأمنية أو المتظاهرين".

ودعا محمود الأطراف السياسية المعنية إلى الإسراع بحل المشاكل وعدم بقائها طويلا".

وأشار إلى أن "هنالك حديثا من بعض الأطراف العراقية عن تعديل فقرات في الدستور"، وأضاف "الخلل ليس بالدستور بل بطريقة تفسيره والتعامل معه".

ونوه محمد إلى أنه "إذا تم التعديل وفق ما هو موجود، فلا توجد مشكلة"، مشددا على أن "تعديل الدستور لا ينبغي ان يتم على حساب حقوق شعب كردستان".

وللحزب الديمقراطي الكردستاني 25 مقعدا في مجلس النواب العراقي، في حين لديه الاغلبية في برلمان كردستان العراق ويرأس حاليا رئاسة وحكومة الإقليم.